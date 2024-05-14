هل يمكن لمرضى القلب تناول البيض؟

البيض أحد الأطعمة الصحية التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، ولكن يحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول وهو ما يثير مخاوف مرضى القلب.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي تأثير تناول البيض على مريض القلب، والطرق الصحية لتناوله بأمان، وفقًا لـ "Very well health".

تناول بيضة كاملة سيزود الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك البروتين وفيتامين ب 12 والكولجين، لكن بيضة واحدة كبيرة تحتوي أيضًا على 207 ملليجرام من الكولسترول الغذائي، وهو ما يقرب من ثلثي الحد اليومي الذي اقترحته جمعية القلب الأمريكية سابقًا من الكولسترول الغذائي

على الرغم من أن الكوليسترول الغذائي كان من العناصر الغذائية التي يُعتقد أنها تساهم في الإصابة بأمراض القلب، فقد وجد تقرير استشاري علمي صادر عن جمعية القلب الأمريكية لعام 2019 حول الكوليسترول الغذائي ومخاطر القلب والأوعية الدموية، أنه لا يوجد ارتباط بين الكوليسترول الغذائي ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل البيض صحي للقلب؟

البيض أحد أركان العناصر الصحية للقلب، وهو ما تدعمه دراسة صادرة من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد. قامت هذه الدراسة البحثية بتقييم العلاقة بين تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة.

وبعد 32 عامًا من المتابعة، وجد الباحثون أن تناول بيضة واحدة على الأقل يوميًا لم يكن مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد تعديل نمط الحياة والعوامل الغذائية.

أظهر التحليل الإضافي للبيانات التي تم جمعها، أن الاستهلاك المعتدل للبيض - بيضة واحدة يوميًا- لا يرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أكدت جمعية القلب الأمريكية، على أنه يمكن إدراج البيض في نظام غذائي صحي للقلب للبالغين الأصحاء، وتقول توجيهات المنظمة التالي:

-يمكن للأفراد الأصحاء تضمين بيضة كاملة يوميًا في الأنماط الغذائية الصحية للقلب.

- بالنسبة للأفراد الأصحاء الأكبر سنًا، نظرًا للفوائد الغذائية وملاءمة البيض، فإن استهلاك ما يصل إلى بيضتين يوميًا أمر مقبول في سياق نظام غذائي صحي للقلب.

- يمكن للنباتيين الذين لا يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول في اللحوم أن يشملوا المزيد من البيض في وجباتهم مع عدم الإفراط والاكتفاء ببيضتين على أكثر تقدير.

- في حين أن جمعية القلب الأمريكية لا تزال حذرة بشأن الكوليسترول الغذائي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، تشير مجموعة من الأبحاث إلى أنه يمكن إدراج البيض في الأنماط الغذائية الصحية للقلب حتى في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنمط معتدل.

أفضل طرق إدراج البيض في النظام الغذائي لمريض القلب

إذا كان الهدف هو اتباع نظام غذائي يدعم صحة القلب، فيمكن بالتأكيد تضمين البيض، مع بعض المحاذير:

-لا يجب تناول البيض مع اللحوم الغنية بالدهون، حيث يؤدي استهلاك مصادر الكوليسترول الغذائي جنبًا إلى جنب مع الدهون المشبعة والمتحولة إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

- يفضل تناول البيض مع الخضار، لأن الخضروات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تناول البيض مع الخضار يمكن أن يساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الخضار بشكل أفضل، مثل فيتامين E والكاروتينات.

طرق صحية لإعداد البيض

حددت أخصائية التغذية سارة هاس، بعض الطرق الصحية لتناول البيض:

-تناول البيض المسلوق مع خبز الحبوب الكاملة والخضروات الورقية.

- يمكن صنع سلطة البيض بالكاري عن طريق خلط البيض المسلوق مع الزبادي اليوناني العادي والكاري المحمص والبصل والكرفس.

- يمكن إعداد بيض المافن عن طريق خفق البيض مع السبانخ المطبوخة والثوم والفلفل الأحمر المشوي والقليل من الجبن دون إضافة دهون.