4 أطعمة احذر إعادة تسخينها

البعض يلجأ لإعادة تسخين الأكل مرة آخر، سواء في نفس يوم طهيه أو في اليوم التالي، لتناول ما تبقى منه على مائدة الطعام، واستغلال البقايا كوجبة تصلح للطعام، فذها اعتقاد اقتصادي بحت، ومسموح للعديد من الأكلات، ولكن غير مسموح للأطعمة التي سيتم ذكرها في السطور التالية.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، قائمة بالأكلات الممنوع تسخينها مرة آخرى بعد طهيها أول مرة.

وفي شأن هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك أربع أطعمة اعادة تسخينهم يسبب المشاكل الصحية التي تصل لحد التسمم الغذائي وأحيانا الإصابة بالأورام السرطانية.

أطعمة ممنوع إعادة تسخينها

وأضافت عسكر، أن الأطعمة المرفوض إعادة تسخينها، هي التالي ذكرها:

1- السبانخ: إعادة تسخينها مرة آخرى يجعل النترات الموجودة بها، تتحول إلى نيترات، ومما تؤدي إلى حدوث أورام ومشكلات سرطانية في الجسم، لذا فيفضل تناول السبانخ وهي طازة في أول يوم طهي لها، وعند الحاجة لتناولها مرة ثانية، يتم تناولها وهي بدرجة خحرارة الغرفة، ناهية عن التسخين على النار مرة آخرى.

2- البيض: ممنوع تسخينه نهائيا وهو مقلي أو وهو مسلوق، لأنه يحتوي على كميات من البرويتن وعند إعادة تسخينه تتأكسد هذه البروتينات، مما تساهم في حدوث خلاليا سرطانية في الجسم.

3- الأرز: من الأطعمة الممنوع تسخينها بعدة أول مرة يطهى بها، لأن إعادة تسخينه ينتج بكتيريا البوتيلانيوم وهذا نوع من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، أما في حالة الضرورة القصوى لا يفضل تسخينه إلى على درجة حرارة لا تزيد عن 75 درجة مئوية.

4- البطاطا أو البطاطس: من الأطعمة الممنوعة التسخين مرة آخرى، لأنها يتكاثر بها بكتيريا اسمها إكستريم بوتيلانيم، وينتج عنها الغصابة بالتسمم الغذائي.