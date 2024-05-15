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شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي ينسحب من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام

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أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ الجيش الإسرائيلي ينسحب من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 6 أيام.

 

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

 

وأمس، أعلنت الفصائل عن كمائن نوعية قتلت خلالها جنودًا إسرائيليين ودمرت آليات في جباليا وشرق رفح بشمال وجنوب قطاع غزة، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 28 عسكريًا في المعارك خلال الساعات الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ قبل يومين توغلا جديدا شرق جباليا بعد أن قال إن حركة حماس تعيد ترتيب صفوفها بالمنطقة.

 

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