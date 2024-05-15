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الجميل لبري: للاسف بتنا في مخالفة للدستور

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اكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل، انه "لا مساومة على موضوع النازحين وقدّمنا أغلى ما عندنا لمواجهة أي شكل من أشكال التوطين في لبنان وسنقيّم طرح الحكومة بناء على ما سيتضمنه".
وخلال الجلسة النيابية لمناقشة الهبة الاوروبية التي تعقد اليوم الاربعاء، رد الجميل على رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول: "لا يجوز ان يجتمع المجلس الا لانتخاب رئيس للجمهورية وللاسف بتنا في مخالفة للدستور من فترة طويلة ولا يمكن ان نتعاطى مع اهل الجنوب وكأننا غير معنيين بما يحصل في الجنوب وهذا موضوع سيادي له علاقة بسيادة الدولة.

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