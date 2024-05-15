عودة قريبة للشيخ بهاء الحريري إلى لبنان.. ماذا عنها؟

كشفت مصادر مقربة من الشيخ بهاء الحريري انه اتخذ قراره بالعودة خلال الأسابيع المقبلة الى لبنان ولن تكون هذه الزيارة قصيرة وستشمل جميع المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع، لاعادة إطلاق مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واستكمال مسيرته التي لن تتوقف.

واشارت المصادر الى ان بهاء الحريري بصدد التحضير لإعلان هام سيكون بمثابة الحجر الأساس لبناء بيت سياسي لجميع اللبنانيين، وذلك تلبية لدعوة العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية التي طالبته بذلك خلال زيارته الاخيرة الى لبنان.

وعن موقف الحريري الابن بالنسبة لبيع قصر قريطم، ابدت المصادر اسفها لبيع القصر او التفاوض على بيعه، واعتبرته بالامر غير المقبول باعتبار ان قصر قريطم يمثل ارث للبنانيين، وهو البيت الذي انطلقت منه مسيرة الشهيد رفيق الحريري، مشددة على ان بهاء لن يرتاح حتى عودة الامور الى نصابها، مشيرة الى ان قصر قريطم هو صرح سياسي تاريخي لا يمكن التفريط به من قبل بهاء الحريري تحت اي ظرف كان، كما انه ليس مركزا ثقافيا او تربويا او سياحيا بل له رمزيته الخاصة والاستثنائية المرتبطة بمسيرة الشهيد رفيق الحريري.