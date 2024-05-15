صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

رياضة

بينهم نجم عربي.. بايرن ميونخ يمنح عقودا احترافية لثلاثة لاعبين واعدين

صيدا اون لاين

منح نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ثلاثة لاعبين شباب واعدين عقودا احترافية للمرة الأولى في مسيرتهم.
وأعلن بايرن يوم الأربعاء عن توقيع عقد احترافي مع لاعب الوسط الكرواتي لوفرو زفوناريك (19 عاما) الذي سجل في أول ظهور له مع العملاق البافاري في المباراة التي فاز بها على فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي، ومع الجناح الأيسر المغربي آدم أزنو (17 عاما) حتى يونيو 2027.
كما وقع لاعب خط الوسط المدافع نويل أسيكو نكيلي (18 عاما)، وهو لاعب في منتخب شباب ألمانيا، عقدا حتى يونيو 2026.
وقال المدير الرياضي لبايرن كريستوف فرويند: "فلسفتنا هي أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من إمكانية الوصول للفريق الأول لأنه عنصر مهم في بايرن ميونخ لتطوير اللاعبين الشباب للوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق. وسنواصل دعمنا الوثيق للاعبين الثلاثة في خطوتهم التالية. فلديهم كل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح".
طالبة لبنانية تكتشف طريقة لإنقاص الوزن بمعدل 15 كجم أسبوعيا. 
تجدر الإشارة إلى أن بايرن ما يزال يبحث عن مدرب جديد ليحل محل توماس توخيل الذي قرر الرحيل عن الفريق مع نهاية هذا الموسم.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف مع تزايد توقعات خفض الفائدة

لبنان يستعيد رأس أشمون الأثري بعد سرقته عام 1981

عدوى من الأكثر انتشاراً في لبنان... تعرّفوا عليها!

"جيجي" التي تستدرج الشبّان: من حيّ السلّم الى سلّم الشهرة… فالسقوط

في لبنان: أب يرمي أولاده الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 9 سنوات في الطريق وقوى الأمن الداخلي تتدخل

مليارات جديدة تدخل المصارف... الوضع إلى تحسّن؟

تم نسخ الرابط