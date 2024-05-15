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أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف مع تزايد توقعات خفض الفائدة

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صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف اليوم الأربعاء مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأميركيين ارتفعت أقل من المتوقع في نيسان، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئةإلى 2369.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1449 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 بالمئة في آذار وشباط، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في أيلول.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري وتسجيله 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

وهبط الدولار 0.4 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 28.93 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليصل إلى 989.45 دولار. وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1048.40 دولار مقتربا من أعلى مستوياته خلال عام.

 

 

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