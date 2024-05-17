ارتفاع أسعار النفط

حققت أسعار النفط خلال ساعات التداول الآسيوية، مكاسب، ويتجه خام برنت القياسي لتسجيل أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

فارتفعت أسعار خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة إلى 83.48 دولارا للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 79.41 دولارا للبرميل.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي بواحد في المئة، فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4 في المئة.