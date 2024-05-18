غارتان إسرائيليتان على عيترون ومروحين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن انفجار مسيّرة في مرغليوت

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

هذا، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة مروحين باتجاة جبل بلاط، حيث طالت منزلًا كان قد استُهدف سابقا.

وفي السياق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا.

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن انفجار طائرة مسيّرة في منطقة مرغليوت بالجليل الأعلى.

ودوّت صفارات في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلّل طائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.