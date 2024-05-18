صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تجمع عدد من أصحاب الدراجات الناريّة تحت جسر المشرفية احتجاجًا على تداعيات الخطة الأمنيّة

صيدا اون لاين

تجمع عدد من أصحاب الدراجات الناريّة تحت جسر المشرفية احتجاجًا على حملة القوى الامنية واحتجاز الدراجات في المنطقة والتداعيات التي رافقت الحملة.

في وقت سابق من اليوم، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر انطلاق مسيرة للدراجات النارية في الضاحية الجنوبية اعتراضًا على تداعيات الحملة الأمنية في المنطقة.

وفي هذا السياق، وصلت الدراجات النارية إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في منطقة المريجة وحصل تجمّع للمواطنين المعترضين في المكان. وبحسب ما أظهرت المشاهد أدى ذلك إلى إطلاق نار من قبل عناصر من القوى الأمنية.

وفي وقت سابق، أشار رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، في تصريح، إلى "أربعة حوادث متتالية يتعرّض فيها عناصر قوى الامن الداخلي لعمال وموظفي بلدية الغبيري. لا يجوز أن تبقى الأمور كما هي"، وقال: "يبدو أنه قرار".

وبدأت وحدات من قوى الأمن الداخلي، اعتبارًا يوم الأربعاء 15 أيّار ولغاية 24 أيار ضمنًا، تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتشددة في العاصمة بيروت وضواحيها، ومن ضمنها الضاحية الجنوبية، وذلك لـ"حفظ الأمن ومكافحة ظاهرة انتشار الدراجات والآليات المخالفة".

 

اقرأ أيضا

بن غفير: غانتس مخادع كبير ورحلاته إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراتهش

صيدا تحلّق على قمة كرة الطاولة اللبنانية بجناحي نادييها العريقين الأهلي والمعني وتقطف بطولة لبنان ذهباً وفضة

توتر كبير في المريجة - الضاحية.. إطلاق نار كثيف! (فيديو)

هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟

هل الكائنات الفضائية حقيقية وتعيش بيننا على الأرض؟

اجواء حارة ومغبرة.. اليكم احوال الطقس

تم نسخ الرابط