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مسؤول أوروبي يصل إلى بيروت.. وزيارة مقررة إلى الجنوب

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وصل، مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، نائب رئيس الحكومة الإيرلندية ووزير الخارجية والدفاع في ايرلندا مايكل مارتن على رأس وفد رسمي، في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، و يلتقي خلالها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ويزور الجنوب لتفقد قوات بلاده العاملة في إطار "اليونيفيل".
وكان في استقبال الوزير مايكل مارتن في المطار، سفيرة ايرلندا لدى القاهرة والمعينة في لبنان نولا اوبريان، وممثل وزير الدفاع الوطني موريس سليم، العميد ربيع رستم، والقنصل الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام، مدير المراسم في وزارة الخارجية أسامة خشاب، وفد من الكتيبة الايرلندية العاملة في جنوب لبنان.

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