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المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى

صيدا اون لاين

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، طحنان نظيف بأن النائب الأول للرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي.

واكد ان "ملء الشغور الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل"، مشيرا الى انه "ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات".

ونعت الرئاسة والحكومة الإيرانياتان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في تحطم المروحية.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة مقتل رئيسي​ وعبداللهيان​ والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة.

وأعلن التّلفزيون الرّسمي الإيراني، أنّ عند العثور على المروحيّة الّتي كانت تقلّ رئيسي​ ومسؤولين آخرين، "لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

 

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