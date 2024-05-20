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خامنئي أعلن الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية

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أعلن مرشد الثورة في ايران السيد علي خامنئي الحداد في إيران لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية.

ونعت الرئاسة والحكومة الإيرانياتان الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في تحطم المروحية.

وأكدت الحكومة الإيرانية، أن "مسار رئيسي سيستمر ولن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرّسميّة مقتل رئيسي​ وعبداللهيان​ والوفد المرافق لهما، نتيجة تحطم المروحيّة الّتي كانت تقلّهم، أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جويّة سيّئة.

 

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