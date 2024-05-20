مصدر قضائي لـ"ا ف ب": ضبط 500 مسدس داخل شاحنة آتية من تركيا في البترون لفلسطيني من مخيم المية والمية

ضبطت القوى الأمنية اللبنانية شاحنة آتية من تركيا تحوي 500 مسدس، عائدة لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطنيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز وكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن "الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي"، لافتاً الى أنها وصلت الى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.

وأوضح أن "البضاعة عائدة لشخص فلسطيني من مخيم المية ومية"، مشيراً الى مصادرة الأسلحة "لصالح الجيش اللبناني الذي فتح تحقيقا مع سائق الشاحنة، على أن يصار إلى إحضار صاحب الشحنة للتحقيق".

يذكر بأن "حريقاً اندلع في الشاحنة أثناء مرورها على طريق دولي في شمال البلاد". وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران والأجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات داخلها. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.