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نتانياهو رفض طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف: الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم

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شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أنه "يرفض باشمئزاز طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه"، لافتاً الى أنه "يرفض المقارنة إسرائيل الدولة الديموقراطية مع مرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".

وتوجه نتانياهو الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بالقول "بأي وقاحة تتجرأ على تشبيه وحوش حماس بجنود جيش الدفاع، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم؟".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب، اليوم الإثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس للاشتباه "بارتكباهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وكان قد ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "المشين" إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

 

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نتانياهو رفض طلب مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرات التوقيف: الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم

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