فرع طلائع الأحرار يعقد مؤتمره العام الأول تحت عنوان:" الثبات للصادقين"، وينتخب سعد بيضون أميناً للسر

اختتم فرع طلائع الأحرار في التنظيم الشعبي الناصري فعاليات مؤتمره يوم الإثنين في 20 أيار 2024، بحضور عضو الأمانة العامة وأمين الشؤون التنظيمية صلاح بسيوني.

وكان قد افتتح المؤتمر أعماله التحضيرية يوم الإثنين ٢٩ نيسان ٢٠٢٤، وامتد لمدة أسبوعين، حيث تم انتخاب أمانات سر الوحدات والأطر كافة، بالإضافة إلى مناقشة الأوراق التنظيمية والخطط المقدمة في المرحلة الأولى.

وتلاها في المرحلة الثانية، جلسة المؤتمر العام حيث افتتحت بالنشيد اللبناني ونشيد التنظيم، وتلتها الكلمة السياسية لأمانة الفرع، قدمها سعد بيضون أكد فيها أن تراكم التجربة والوعي يؤدي إلى نضال نتائجه حاسمة ولو بعد حين، داعياً إلى التمسك بالنهج الوطني العروبي التقدمي، والانحياز الدائم إلى للفئات الشعبية ولقضاياهم، وإلى النضال في الميادين كافة لصناعة فجر جديد يليق بأبناء هذا الوطن.

ومن ثم تمت مناقشة تقرير اللجنة التنظيمية.

كما تخلل المؤتمر كلمة الأمانة العامة للتنظيم قدمها صلاح البسيوني حيا فيها أعضاء الفرع على نجاح مؤتمرهم وعلى الروح الديمقراطية التي تمتعوا بها. وأكد على أهمية تنظيم عمل الأفرع، داعياً إلى التكاتف وإيلاء العمل الوطني أهمية كبرى بخاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وجرى عرض توصيات المرحلة المقبلة .. واختتم المؤتمر بانتخاب أمانة الفرع الجديدة.