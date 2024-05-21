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الرئاسة السورية: تشخيص إصابة السيّدة الأولى أسماء الأسد بسرطان الدم

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أعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أنّه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيّدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)".

ولفتت إلى أنّ عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد "ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".

وأوضحت الرئاسة أنّ أسماء الأسد "ستخوض هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله".

يُذكر أنّ أسماء الأسد أعلنت في آب 2019 عن شفائها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت الأسد حينها، التي تلقت العلاج في المستشفى العسكري، إنّ "وجع علاج السرطان فيه تعب وألم وإرهاق للجسم، لكن هذا لا يعني ألا يكون الواحد إيجابيًا في حياته"، مشيدة بعائلتها التي وقفت إلى جانبها.

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