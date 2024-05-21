إعلام إسرائيلي: سوليفان قدّم لإسرائيل صفقة تشمل التطبيع مع السعودية وموافقة تل أبيب على إنهاء الحرب

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن صفقة بشأن قطاع غزة تقدّم بها مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان لإسرائيل، وهي تشمل "التطبيع مع السعودية وغطاء أمنيًا أميركيًا ودعمًا لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران"، وفق الإذاعة.

وذكرت أنّ "الصفقة تشمل أيضًا استثمار مليارات الدولارات في قطاع غزة وبتأثير إسرائيلي"، وتنصّ على أن "توافق إسرائيل على إنهاء الحرب"، في غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "المقترح الأميركي ينص على أن تعلن الحكومة الاسرائيلية أنها تعمل لخلق أفق سياسي لحل الدولتين"، مضيفة "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يرفض الاقتراح، لكنّه أيضًا لم يُعبّر عن قبوله به".

ويأتي هذا التقرير بعد زيارة سوليفان إلى السعودية وإسرائيل يومي السبت والأحد، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، مع توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل.

وأمس، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من التوصل إلى "اتفاق نهائي"، بعد أن أحرز سوليفان تقدمًا في المحادثات مع السعوديين.