صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الجيش: اشتعال شاحنة محمّلة بالزيوت تحمل مسدسات مهربة مخفية في بلدة بسبينا - البترون

صيدا اون لاين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 20 / 5 / 2024، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزيوت في بلدة بسبينا – البترون وتبيّن أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وقد عمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها".

اقرأ أيضا

لمدة عامين... مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

وفاة الصيدلي هاني محمد الجردلي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 21 أيار 2024

مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس في 25 الحالي بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"

بلدية شبعا: انقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كليّ لنفاد المازوت ونناشد شركتي الخليوي تزويد مركزيها بالمادة

فرع طلائع الأحرار يعقد مؤتمره العام الأول تحت عنوان:" الثبات للصادقين"، وينتخب سعد بيضون أميناً للسر

بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

تم نسخ الرابط