صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قرار ظني للقاضي بيرم بمنع المحاكمة عن أمل شعبان والادعاء على 3 آخرين بملف الفساد بوزارة التربية

صيدا اون لاين

أصدر قاضي التّحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره الظنّي بملف الفساد في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، والمتعلّق بقبض رُشى مقابل إنجاز وتسريع معادلات الشّهادات لطلّاب عراقيّين.
وقضى القرار بمنع المحاكمة عن رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سرّ لجنة المعادلات ما قبل التّعليم الجامعي بالتّكليف في وزارة التربية أمل شعبان، من الجرائم كافّة الّتي نُسبت إليها، كما قضى القرار الظنّي بالمدّعى عليهما الموظّفَين ردوي وأنطوني باسيم بجرم الرّشوة، سندًا للمادّة 351 من قانون العقوبات، والسمسار حسين جبق بجرم الرّشوة أيضًا سندًا للمادّتين 351 و353/ عقوبات.

اقرأ أيضا

لمدة عامين... مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

وفاة الصيدلي هاني محمد الجردلي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 21 أيار 2024

مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس في 25 الحالي بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"

بلدية شبعا: انقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كليّ لنفاد المازوت ونناشد شركتي الخليوي تزويد مركزيها بالمادة

فرع طلائع الأحرار يعقد مؤتمره العام الأول تحت عنوان:" الثبات للصادقين"، وينتخب سعد بيضون أميناً للسر

بالفيديو والصور: إنجاز باهر لثانوية القلعة - صيدا بفوزها بالمركز الأول في مسابقة زكي ناصيف للموسيقى العربية

تم نسخ الرابط