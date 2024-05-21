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هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها

صيدا اون لاين

ذكرت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات بقيام المركز الرئيسي في الدكوانة وكافة الأقسام التابعة لها (النبطية، صيدا، زحلة، طرابلس) باستقبال جميع المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل الدراجات النارية العائدة لهم أو فك حجزها خلال أيام العمل والدوام الرسمي.
كما ذكرت المصلحة المواطنين بإمكانية الاطلاع على المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info

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