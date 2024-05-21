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مقتل عشرة أشخاص على الأقل في مصر إثر سقوط حافلة ركاب في النيل

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توفيّ عشرة أشخاص على الأقل في غرب القاهرة، إثر سقوط حافلة ركاب كانت تقلّهم في نهر النيل من على متن إحدى العبّارات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال عبد الغفار "عدد الوفيّات وصل إلى عشر، وربما يزيد"، في إشارة إلى ضحايا حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى إحدى عبارات نهر النيل بمحافظة الجيزة.
وأوردت صحيفة "الأهرام" الحكومية المصريّة أنّ الحافلة كانت تضم نساء فقط كنّ في الطريق إلى عملهن.

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