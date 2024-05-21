مدعي الجنائية الدولية كريم خان يكشف عن تلقيه تهديدات عقب مطالبته بمذكرات اعتقال لنتانياهو وغالانت

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تعرضه لتهديدات إثر طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة حركة «حماس».

وأوضح كريم خان خلال مقابلة أجراها مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن "بعض الساسة، لم يسمهم، تحدثوا معه بصراحة وقالوا: هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل أمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مضيفاً: «نحن لا ننظر للأمر بهذه الطريقة، فهذه المحكمة هي إرث نورمبرغ، هذه المحكمة هي إدانة للجانب المؤسف من الإنسانية، هذه المحكمة يجب أن تكون انتصاراً للقانون على السلطة والقوة الغاشمة».

وتابع خان: «لن تثنينا التهديدات أو أي أنشطة أخرى؛ لأنه في النهاية، علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، كرجال ونساء في المكتب، كقضاة، وكسجل لشيء أكبر من أنفسنا، وهو الإخلاص للعدالة، لن نتأثر بالأنواع المختلفة من التهديدات، بعضها عام والبعض الآخر ربما لا يكون كذلك».

وأضاف: «قلت للأعضاء الموقرين في الكونغرس وللإدارة، إن قيم قانون روما هي القيم الأميركية الجوهرية. إنها ضد التنمر، إنها ضد استخدام القوة غير المقيدة ضد الفئات الأكثر ضعفاً، إنها حقوق الفرد وكرامته، إنها حماية الأطفال».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أعلن الاثنين، سعيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقادة من حركة حماس، بمن في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب التي استمرت 7 أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال خان، إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، مسؤولون عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.