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مصلحة الاقتصاد في الجنوب: 3 محاضر ضبط في حق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة

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سطرت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، في خلال جولة لمراقبيها، في بلدات أنصارية ، عنقون وقانا، ثلاثة محاضر ضبط في حق مؤسسات مخالفة وتلف بضاعة محجوزة.
وجاءت المخالفات كالآتي : 
1- فرن على الحطب في منطقة الغازية يستفيد من الطحين المدعوم ويبيع ربطة الخبز بوزن 640 غراما، علما أن الوزن الرسمي هو 808 غرام، وعليه نظم محضر ضبط في حقه وعلى الفور زاد عدد الارغفة في كل ربطة للالتزام بالوزن. 
2 - عدم إعلان أسعار في سوبرماركت في بلدة قانا - قضاء صور 

3- محطة محروقات في بلدة عنقون - قضاء صيدا تبيع صفيحة البنزين 95 اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. 

4 - تلف بضاعة محجوزة في بلدة الانصارية - قضاء صيدا وإعادة الكشف على منطقة التحضير والتثبت من تنفيذ جميع الشروط المطلوبة والقانونية

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