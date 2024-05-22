أقرب مما تتخيل.. تحليل يتوقع توقيت انتهاء دورة بيتكوين الصعودية الحالية

قال كي يونغ جو إن عملة البيتكوين في منتصف الدورة الصعودية الحالية الآن.

سيطرت دورات (الدب والثور) – التدافع بين المشترين والبائعين - على أداء أسعار بيتكوين على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك.

وبشكل عام، كان يُنظر إلى تنصيف بيتكوين على أنه حافز لبداية السوق الصاعدة، في حين أن السنتين الأخيرتين قبل كل حدث من هذا القبيل يمليهما المضاربون على الانخفاض.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال خلال مسار التحركات الأخير، والذي بدأ في منتصف عام 2023 وكان مدفوعاً في البداية بالضجيج المحيط بالموافقة المحتملة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة. بمجرد أن أصبحت هذه المنتجات حقيقة واقعة في أوائل عام 2024، كسرت العملة المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021 ورسم سعراً جديداً بقيمة 74000 دولار تقريباً. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل قمة جديدة قبل حدث التنصيف.

ويرجع السبب وراء ذلك، بحسب يونغ جو، إلى أنه بمجرد رؤية هذه المنتجات للنور، فهذا يعني أن بيتكوين أصبحت الآن أصلاً استثمارياً مشروعاً، نظراً لأن الشركات التي أطلقتها هي من أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك BlackRock وFidelity.

وارتفعت التدفقات بشكل كبير في الأشهر القليلة الأولى، وعلى الرغم من أن الطلب قد استقر إلى حد ما في الأسابيع القليلة الماضية، فقد شهد سعر البيتكوين ارتفاعاً هائلاً ولا يزال يتراوح بين 60 ألف دولار و70 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه تطور صعودي للأصول ذات المخاطر العالية مثل بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وأخيراً وليس آخراً، حدث التنصيف بالفعل قبل شهر. في حين أن معظم الخبراء يزعمون أن تأثيرات كل خفض لمكافأة الكتلة تتضاءل بمرور الوقت، فإن حقيقة الأمر هي أن إنتاج بيتكوين الجديد آخذ في الانخفاض وانخفض الآن إلى حوالي 450 بيتكوين يومياً. وهو أقل بكثير من متوسط معدل التراكم لدى صناديق الاستثمار المتداولة والحيتان ومستثمري التجزئة.

ويعني ذلك، أن أمام بيتكوين أسابيع قليلة لملامسة القمة مرة أخرى قبل أن تبدء في التراجع لتشكل النصف الآخر من الناقوس المقلوب (أي شكل المنحنى في نصفه الثاني لإكمال دورة الصعود).

متى سينتهي؟

أكد كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، أن بيتكوين حالياً في منتصف دورة صعودها المستمرة. وقد أوجز مخططاً يوضح أن القيمة السوقية الفعلية لبيتكوين "تنمو بشكل أسرع من قيمتها المحققة"، وهو شكل مختلف من القيمة السوقية التي تقدر كل UTXO بالسعر الذي تم نقله به آخر مرة.

نموذج UTXO هو طريقة لحساب ناتج المعاملات غير المنفقة أو مقدار العملة المتبقية بعد تداول العملات المشفرة.

عادة ما يستمر هذا الاتجاه لمدة عامين، ويعني أن الاتجاه الصعودي المستمر سينتهي خلال الأشهر الـ 11 المقبلة أو نحو ذلك.