صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

رياضة

تصريحٌ "ناري" من نجم ألماني: البايرن بحاجة لإعادة بناء شاملة

صيدا اون لاين

يعتقد لاعب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق مايكل بالاك، أنَّ البايرن يعاني من العديد من المشاكل وأنه بحاجة لإعادة بناء شاملة.
وذكر بالاك في مقابلة مع "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء أن تعيين خليفة لمدرب الفريق توماس توخيل، ليست أكبر مشكلة يعاني منها فريقه السابق.
وأضاف، بعد إنهاء الموسم بدون التتويج بأي لقب، يجب عليك أن تتعامل بجدية مع مشاكل الفريق وأن تقوم بتغييرات جذرية، بل وحتى الموسم الماضي، لم يسر بشكل جيد لبايرن، فقد الفريق هيمنته، وكان يوليان ناغلسمان متواجدا حتى ربيع 2023، وأيضا مدرب جيد مثل توخيل. الفريق بحاجة لإعادة بناء شاملة.
وأنهى بايرن ميونخ الدوري الألماني في المركز الثالث، وهو أول موسم يفشل فيه الفريق في التتويج بلقب منذ عام 2012.
وفي شباط الماضي أعلن النادي أن توخيل، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لناغلسمان في آذار 2023، سيرحل عن النادي بنهاية الموسم بعد اتفاق تم بالتراضي، ولم يجد النادي حتى الآن خليفة له.

اقرأ أيضا

وفاة سمير سميح عيسى إسماعيل "أبو سميح"

مراقبو الاقتصاد سطروا 8 محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم في النبطية وصيدا

المسدسات التركية تغزو لبنان.. والمستوردون الكبار "محميون"

بالفيديو والصور: العناية الإلهية تنقذ سكان مبنى في صيدا القديمة بعد إنهيار كامل الدرج.. والدفاع المدني يخليهم بعد محاصرتهم

ادرعي يزعم استهداف عناصر للحزب

الكتل الدافئة تنكفئ عن لبنان بدءا من الجمعة...إليكم تفاصيل الطقس

تم نسخ الرابط