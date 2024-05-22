تصريحٌ "ناري" من نجم ألماني: البايرن بحاجة لإعادة بناء شاملة

يعتقد لاعب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق مايكل بالاك، أنَّ البايرن يعاني من العديد من المشاكل وأنه بحاجة لإعادة بناء شاملة.

وذكر بالاك في مقابلة مع "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء أن تعيين خليفة لمدرب الفريق توماس توخيل، ليست أكبر مشكلة يعاني منها فريقه السابق.

وأضاف، بعد إنهاء الموسم بدون التتويج بأي لقب، يجب عليك أن تتعامل بجدية مع مشاكل الفريق وأن تقوم بتغييرات جذرية، بل وحتى الموسم الماضي، لم يسر بشكل جيد لبايرن، فقد الفريق هيمنته، وكان يوليان ناغلسمان متواجدا حتى ربيع 2023، وأيضا مدرب جيد مثل توخيل. الفريق بحاجة لإعادة بناء شاملة.

وأنهى بايرن ميونخ الدوري الألماني في المركز الثالث، وهو أول موسم يفشل فيه الفريق في التتويج بلقب منذ عام 2012.

وفي شباط الماضي أعلن النادي أن توخيل، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لناغلسمان في آذار 2023، سيرحل عن النادي بنهاية الموسم بعد اتفاق تم بالتراضي، ولم يجد النادي حتى الآن خليفة له.