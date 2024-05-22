ادرعي يزعم استهداف عناصر للحزب

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأربعاء، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "جيش الدفاع هاجم عناصر تم رصدهم وهم يدخلون إلى مبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف ادرعي، "قوات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق من اليوم عناصر يدخلون إلى مبنى عسكري في منطقة ميس الجبل، وبعد الرصد بفترة وجيزة هاجمت طائرات حربية المبنى الذي تواجد فيه العناصر".

وتابع، "وقبل قليل أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على مبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، إلى جانب مواقع استطلاع تابعة للحزب في منطقة علما الشعب في جنوب لبنان".