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الجيش بالمرصاد... صيد ثمين آخر في "الهنغار"!

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بعد ستة ايام من تنفيذ العملية النوعية التي نفذتها وحدات الجيش في محلة شاتيلا و بعد الرصد الأمني الدقيق والمتابعة من قبل مديرية المخابرات عادت الأخيرة لتوجه ضربة أخرى تذكيرية في العمق وداخل احياء المخيم مرورا بالهنغار في وقت اعتقد مروجو المخدرات ان العاصفة الاولى انتهت لتلحقها أخرى ارتدادية أصابت ما تبقى من تجار الموت في تلك الأحياء المعدمة.
فبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن اعادة ترميم هيكلية المروجين لما بات يعرف بـ"الهنغار" وتصليح الغرف التي كانت مرتعا للزبائن، قامت وحدة من المديرية تؤازرها قوة من الجيش بعملية مداهمة كبيرة في مخيم شاتيلا -حي فرحات، حيث أوقف عدداً كبيراً من المشتبه بهم، وتم سوقهم الى التحقيق.
وفي معلومات لـ"ليبانون ديبايت" ان عددا كبيرا من الاشخاص غالبيتهم من التابعية السورية قد أوقفوا حيث تبين ان من بينهم عدد من المروجين اهمهم (ن. الغوراني) و م. سعد وهما من اهم مروجي المخدرات، وقد عثر على كميات كبيرة منها اثناء المداهمة.
وهنغار شاتيلا كان يُعد أهم وأشهر مركز تخزين المخدرات وتوزيعها في بيروت وضواحيها، وتجري انطلاقاً منه حوالي 40 % من عملية تجارة المخدرات.

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الجيش بالمرصاد... صيد ثمين آخر في "الهنغار"!

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