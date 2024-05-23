نقابة الوكلاء البحريين: لضرورة المقاربة المهنية لدى الحديث عن ضبط أي خلل في العمل المرفئي

أكدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، في بيان، على "ضرورة المقاربة المهنية لدى الحديث عن ضبط او تصحيح أي خلل في العمل المرفئي، لا سيما أن عمليات التهريب هي موضع مكافحة مستمرة دولياً ولا زالت تحصل بأشكالها وطرقها المتعددة رغم تطبيق المعايير الصارمة واستخدام الأجهزة المتطورة".

ولفتت النقابة، الى "مكافحة التهريب مصلحة وطنية"، منوهةً "بجهود الأجهزة الجمركية والأمنية المعنية في صون الإنتظام والصالح العام رغم الإمكانات المحدودة والظروف الضاغطة"، مؤكدةً "دور مرفأ طرابلس الحيوي إقتصادياً ووطنياً".