قرب موقع "اليونيفيل"... غارةٌ إسرائيلية تستهدف منزلاً في العديسة!

افاد مراسل المنار، علي شعيب، اليوم الجمعة، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يشنّ غارة جوية استهدفت احد المنازل في محيط موقع قوات اليونيفيل الدولية في بلدة العديسة.

في وقتٍ كشف الجيش الإسرائيلي، إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان على شمال اسرائيل، قبل منتصف ليلة امس الجمعة، ما تسبب في أضرار مادية، ودون خسائر بشرية.

وأضاف الجيش أن عدة صواريخ أصابت مستوطنتي المنارة ودوفي،حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ورداً على الهجوم، أعلن الجيش قصف مواقع إطلاقها، وتابع الجيش أن وابل الصواريخ جاء بعد مهاجمة مقاتلاته عدة مبان يستخدمها حزب الله في منطقة السنية والرامية في جنوب لبنان وبنية تحتية أخرى في اليارون، مشيراً إلى أن طائرة دون طائرة هاجمت مجموعة من عناصر الحزب في حانين.

وأضاف الجيش أن الدفاعات الجوية اعترضت " هدفاً جوياً " فوق مستوطنة ديشون شمال إسرائيل.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والحزب منذ 8 تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.