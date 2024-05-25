صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

إشكال بين مرافق أحد النواب وشاب سوريّ... وهكذا علّق النائب على الحادثة

صيدا اون لاين

اوضح النائب أديب عبد المسيح في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن  الاشكال الذي حصل بين أحد مرافقيه وشاب من التابعية السورية "شخصي وحصل خارج دوام العمل"، مؤكدا أنه يرفض "منطق العنف ضد أي شخص، أكان لبنانيا أو أجنبيا"، كما يترك الأمر للأجهزة المعنية والقضاء التقصي وإحقاق العدل.
واعلن انه يرفض "رفضا قاطعا تسييس هذا الإشكال ذي الطابع الفردي" ويطلب من وسائل الإعلام "الدقة وتوخي الحذر في نقل المعلومات".
وقد أوفد عبد المسيح الموجود خارج لبنان رئيس مكتبه العميد جوزيف يعقوب لزيارة المصاب في المستشفى والإطمئنان الى صحته وتقديم المساعدة إذا لزم، داعيا له بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضا

بوتين يفجر مفاجأة عن مقتل رئيس إيران.. ومروحية مرافقيه

منخفض جويّ ضعيف الفعالية حتى المساء.. والحرارة تتخطى الـ30 درجة الاثنين

بعد اجتماع باريس... عودة المفاوضات خلال أيام؟

وفاة عزت محمد بهيج قدورة، الدفن ظهر يوم السبت في 25 أيار 2024

تدافع وإطلاق نار... إليكم ما جرى بين عناصر من قوى الأمن ومجموعة من الشبان

بعد إصابتها بالسرطان... أول تعليق من أسماء الأسد

تم نسخ الرابط