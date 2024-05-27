ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية... "الحزب" يستهدف قاعدة بيت هلل
صدر عن المقاومة الإسلامية "حزب الله"، بيان جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداء الإسرائيلي على ساحة بلدة حولا والمواطنين المتواجدين فيها، شنت المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024 هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن تواجدهم وتموضعهم وأصابت أهدافها بدقة"