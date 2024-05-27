7 خيارات نباتية إذا كنت تتبع الكيتو دايت ‎

يعد نظام الكيتو الغذائي، أحد الأنظمة الغذائية الدارجة في عالم التخسيس والرجيم، فهو يجعل الشخص يحصل على مزيد من السعرات الحرارية من البروتين والدهون مع استهلاك كميات أقل من الكربوهيدرات.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "الكونسلتو" خيارات نباتية مناسبة لنظام الكيتو الغذائي، وفقًا لموقع "Only my health"

1- الأفوكادو:

يعتبر الأفوكادو أحد أبرز الأطعمة الرئيسية في نظام الكيتو الغذائي، فهو غني بالدهون الصحية وقليل الكربوهيدرات، ويمكن الاستمتاع به مع السلطات، أو مهروس كطبق جانبي.

2- المكسرات والبذور:

تُعد المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، ويمكن تناولها كوجبات خفيفة، أو رشها على السلطات واللبن الزبادي لمزيد من التغذية.

3- الخضروات الورقية:

الخضروات الورقية، مثل السبانخ واللفت والسلق منخفضة الكربوهيدرات ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن تناولها نيئة في السلطات أو مطبوخة.

4- زيت جوز الهند وحليب جوز الهند:

يعد زيت جوز الهند وحليب جوز الهند من المصادر الغنية بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، وهي نوع من الدهون تقدم فوائد عديدة للجسم، مثل تحسين صحة الهضم، ولكن لا يجب الإفراط في تناولها تجنبًا لأي مخاطر صحية محتملة.

5- الجبن النباتي

على عكس الجبن الحيواني، لا يحتوي الجبن النباتي على أي كوليسترول، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب. كما أنه يحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة مقارنة بالجبن الحيواني.

تحتوي العديد من أنواع الجبن النباتي على كميات جيدة من الكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان. ولكن لا يجب الإفراط في تناول الجبن النباتي تجنبًا للتعرض لأي مخاطر صحية أخرى. ومن أبرز أنواع الجبن النباتي المناسب للكيتو جبن جوز الهند، وجبن اللوز.

6- الخضروات غير النشوية:

الخضروات غير النشوية، مثل: البروكلي والقرنبيط والكوسا والفلفل الحلو والهليون منخفضة في الكربوهيدرات وغنية بالألياف، مما يجعلها مثالية للنباتيين الكيتو.

7- الزيتون:

يعتبر الزيتون وجبة خفيفة لذيذة وصديقة للكيتو أو يمكن إضافتها إلى السلطات وأطباق المقبلات، فهي غنية بالدهون الصحية وقليلة الكربوهيدرات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للنباتيين الكيتو.