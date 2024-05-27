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بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري

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اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الى اننا وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري، وجئنا لطرح الحلول المستدامة التي تؤمّن عودة للنازحين إلى بلدهم بكرامة وأمان، وشدد على ان الإنفجار اللبناني إن حصل سيكون له تداعيات على الدول المجاورة، ومن بينها أوروبا وإبقاء الوضع على ما هو عليه يشكّل خطراً وجودياً على لبنان.

ودعا بوحبيب في كلمة له من مؤتمر النازحين السوريين في بروكسيل، لوضع خارطة طريق لحلول مستدامة واستمرار تمويل النازحين حيث يتواجدون يشكّل خطراً على جيران سوريا، كما وندعو لمراجعة سياسات الدول المانحة. واكد بانه لا حل إلا بوجود مختلف الدول على طاولة الحوار، وبلدنا لم يعد يحتمل هذا الكم من النزوح، ونحن نتحمّل مسؤولية عجزنا عن إيجاد حلول في الشغور الرئاسي والاصلاحات الإقتصادية ونتشارك مع المجتمع الدولي إيجاد حلول لعدم الاستقرار في الجنوب.

 

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بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين: وصلنا في لبنان إلى نقطة اللاعودة في ملف النزوح السوري

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