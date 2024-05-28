صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

قناة إسرائيلية: الحزب يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي

صيدا اون لاين

أفادت قناة إسرائيلية، بأن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي، ويوجه لهم رسائل تقضي بـ"يا مستوطني الشمال لن يبقى لكم بيوت تعودون إليها".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله يقوم باختراق هواتف رؤساء بلديات في الشمال الإسرائيلي".

ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الماضي، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا بالشمال الإسرائيلي، "دعوته إلى تجهيز أو استخدام الهواتف الأرضية وتخزين دواء وطعام ومن قبلها تجهيز الملاجئ والمخابئ تخوفا من اندلاع حرب في الشمال الإسرائيلي".

 

اقرأ أيضا

وفاة محمد أحمد الماضي، الدفن ظهر يوم الثلاثاء في 28 ايار 2024

البنادول الأحمر- إليك أضراره وموانع استعماله

من داخل المستشفى... إليكم الفيديو التالي للسيد نصرالله قرب والدته قبل وفاتها

بعد محاولتها الانتحار من فوق نفق الشياح.. طلب من "قوى الأمن"

الكمون المغلي للتخسيس- ما هو الوقت المناسب لتناوله؟

بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وهذا عثر في داخلها

تم نسخ الرابط