قناة إسرائيلية: الحزب يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي

أفادت قناة إسرائيلية، بأن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله يمارس حربا نفسية على الهواتف الشخصية لسكان الشمال الإسرائيلي، ويوجه لهم رسائل تقضي بـ"يا مستوطني الشمال لن يبقى لكم بيوت تعودون إليها".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "حزب الله يقوم باختراق هواتف رؤساء بلديات في الشمال الإسرائيلي".

ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الماضي، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن يونا ياهف، رئيس بلدية حيفا بالشمال الإسرائيلي، "دعوته إلى تجهيز أو استخدام الهواتف الأرضية وتخزين دواء وطعام ومن قبلها تجهيز الملاجئ والمخابئ تخوفا من اندلاع حرب في الشمال الإسرائيلي".