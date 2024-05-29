صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

شؤون فلسطينية

الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: لا قدرة لدينا للتعامل مع المجازر

صيدا اون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال تعمّد تصفية الوجود الصحي في رفح وشمال القطاع ولا قدرة للتعامل مع المجازر المتلاحقة".

وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة، إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

إلى ذلك، كشفت الوزارة أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و284 مصابا خلال 24 ساعة"، معلنة بذلك عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36,171 شهيدا و81,420 مصابا منذ 7 تشرين الاول".

وأمس الثلاثاء، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة ثانية في مواصي رفح راح ضحيّتها أكثر من 20 قتيلًا وعشرات الجرحى، وذلك بعد مجزرة يوم الأحد التي قُتل فيها 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وكانت قد أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

اقرأ أيضا

بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وهذا عثر في داخلها

أمام إحدى الجامعات... إشكال كبير بين طلاب وتضارب بالأيدي

عالم الزلازل الهولنديّ المُثير للجدل يُطلق تحذيراً مرعباً: هذا ما سيحصل غداً أو الإثنين

"الحزب" يجمع التبرعات: مشروع "الرصاصة" صار صاروخاً

المزاج العام في إسرائيل بدأ يتغير.. تقرير لـ"The Guardian": هل ستأتي نهاية الحرب من الداخل؟

بالفيديو: جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا

تم نسخ الرابط