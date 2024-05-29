الصحة في غزة أعلنت عن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية: لا قدرة لدينا للتعامل مع المجازر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال تعمّد تصفية الوجود الصحي في رفح وشمال القطاع ولا قدرة للتعامل مع المجازر المتلاحقة".

وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة، إضافة للوقود والمساعدات الطبية.

إلى ذلك، كشفت الوزارة أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و284 مصابا خلال 24 ساعة"، معلنة بذلك عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36,171 شهيدا و81,420 مصابا منذ 7 تشرين الاول".

وأمس الثلاثاء، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة ثانية في مواصي رفح راح ضحيّتها أكثر من 20 قتيلًا وعشرات الجرحى، وذلك بعد مجزرة يوم الأحد التي قُتل فيها 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وكانت قد أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.