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إسرائيل تقصفُ سوريا من سماء لبنان وصاروخٌ يسقط في البقاع!

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نفذ الطيران الحربي الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، غارتين جويّتين، الأولى استهدفت العاصمة السورية دمشق فيما الثانية طالت محافظة حمص في سوريا.
وذكرت المعلومات أنّ العدوان الإسرائيلي ضد سوريا حصل من فوق لبنان، وقد شوهدت الصواريخ في سماء منطقة الهرمل.
وقالت مصادر ميدانية إن صاروخاً سقط في خراج بلدة الروضة - البقاع الغربي أثناء القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية، وتحدثت المعلومات عن أن القذيفة وجدت داخل بستانٍ ولا إصابات.
كذلك، ذكرت المصادر أنه تم التصدي للقصف الإسرائيليّ بواسطة صواريخ اعتراضية تم إطلاقها في السماء.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً عسكرياً واحداً على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المكان.
أيضاً، تحدثت معلومات أخرى عن أن القصف استهدف عدداً من الشاحنات والسيارات على طريق حمص، وسط حديثٍ عن سقوط عدد من الضحايا.

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