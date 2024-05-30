صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

تعرفة جديدة للتاكسي والباصات.. هكذا ستُصبح

صيدا اون لاين

يعقد وزير الأشغال العامة علي حمية قبل ظهر اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً مع نقابات مالكي وسائقي السيارات العمومية واتحادات نقابات السائقين وعمال النقل للإعلان عن تحديد تعرفة أجور النقل للسيارات السياحية العمومية أي "السرفيس" والتاكسي والباصات الصغيرة إضافة إلى الباصات الكبيرة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لـ "لبنان 24" إنه خلال هذا الاجتماع سيوّقع الوزير حمية على التعرفة الجديدة ومن ثم سيتم الإعلان عنها.
وطمأن طليس بأن التعرفة الجديدة ستكون منطقية للجميع بحيث ستكون مُريحة للسائقين ويستطيع المواطن في المُقابل ان يتحملها، كاشفاً انها "ستكون ما دون الـ 200 ألف ليرة".
وشدد طليس على انه "بعد صدور التعرفة الجديدة يجب الانتقال إلى موضوع قمع المخالفات وتطبيق القوانين من أجل حماية القطاع والسائقين والمواطنين".

اقرأ أيضا

منطقة لبنانية.. فقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل

تخبّط إداري غير مسبوق في وزارة التربية وميقاتي يوقف إعداد سلسلة الرتب

"جمعيّة محمد زيدان للإنماء" تستكمل أعمال التشجير والتأهيل لحديقة الواجهة البحرية لصيدا

توقيف صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها

أمن الدولة في النبطيّة تكشف خيوط "النّسكافيه المغشوش"

توقيف عصابة يستدرج أفرادها ضحاياهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي ويسلبونهم مقتنياتهم بقوّة السّلاح على طريق صيدا - جزين

تم نسخ الرابط