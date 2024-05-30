مصدر لـ"أ.ف.ب": لودريان غادر بيروت دون تحقيق أي خرق وحذّر من أن وجود لبنان السياسي بخطر

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر دبلومسي فرنسي، قوله إنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان غادر بيروت و"لم يُحقق أي خرق يذكر" في الملف الرئاسي.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أنّ "كل فريق متشبّث بمواقفه"، ما دفع لودريان إلى تحذير المسؤولين الذين التقاهم من أن "وجود لبنان السياسي نفسه بخطر"، مع استمرار الشرخ في البلاد.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس، إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه.

وحذّر لودريان خلال لقاءاته في بيروت من "مخاطر إطالة أمد الأزمة" وسط السياق الإقليمي المتوتر. وشدّد على "الضرورة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير"، وفق المصدر الدبلوماسي.

وجاءت زيارة الموفد الفرنسي الى بيروت في إطار "التحضير لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فرنسا، والتي يمكن أن يتطرق خلالها الجانبان إلى الملف اللبناني"، وفق ما نقلت الوكالة.