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السيد نصرالله: نتانياهو ومجانينه يستمرون بحرب الإبادة أمام صمت الدول والحكام لكن هذه الجرائم توقظ العالم

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لفت الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إلى أنّ "المعركة في قطاع غزة ما زالت قائمة، والعالم بسبب الفيتو الأميركي والموقف والحماية الأميركيَّين، يقف عاجزًا، وهناك من لا يزال يراهن على المجتمع الدولي في الردع والحماية".

وأشار، في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريميًا للعلامة الشّيخ علي كوراني، في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة في غزة وفلسطين، أمام صمت الدّول والحكّام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".

 

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