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شؤون فلسطينية

القوى الفلسطينية بلبنان وأبناء المخيمات أعلنوا وقف التحركات الاحتجاجية ضد قرارات "الأونروا"

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لفتت قيادة تحالف القوى الفلسطينيّة في ​لبنان​، القوى الإسلاميّة، أنصار الله، اللّجان الشّعبيّة، وأبناء المخيّمات، إلى أنّ "ثبات وإصرار شعبنا الصّابر الصّامد في لبنان، والتزامه التحرّكات الاحتجاجيّة التّصعيديّة السّلميّة والحضاريّة في المناطق والمخيّمات كافّة، جعلته يتمكّن من تحقيق الأهداف الّتي وُضعت في مواجهة إدارة وكالة "​الأونروا​"، لثنيها عن القرارات الظّالمة بحقّ بعض الموظّفين من أبناء شعبنا على خلفيّة انتمائهم الوطني".
وأشاروا في بيان، إلى "أنّنا بعد الجهود المشكورة الّتي بذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع مفوّض "الأونروا" ​فيليب لازاريني​، والّتي أفضت إلى التفاهم حول آليّة لحلّ موضوع المربّي فتح شريف بشكل إيجابي، مع الالتزام بعدم ملاحقة أيّ من الموظّفين على خلفيّة انتمائهم الوطني، نعلن وقف التحرّكات الاحتجاجيّة كافّة ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 3 حزيران 2024". 
وأكّدوا في الوقت نفسه "وجوب التزام إدارة "الأونروا" بشخص مفوّضها العام، تنفيذ ما تمّ التّفاهم عليه في أسرع وقت ودون مماطلة، تجنّبًا لأيّ تحرّكات احتجاجيّة في المستقبل، الّتي هي حقّ طبيعي ومشروع لأبناء شعبنا للدّفاع عن حقوقنا ومطالبنا العادلة؛ وعلى رأسها الانتماء الوطني وكرامة الموظفين وأمنهم الوظيفي". وشكروا "كلّ الاخوة اللّبنانيّين من رسميّين وأحزاب وطنيّة، الّذين وقفوا مع حقوقنا العادلة ومطالبنا المحقّة".

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