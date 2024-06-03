صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل رماية حنوش – حامات

صيدا اون لاين

اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي، أن "وحدة من الجيش سنتقوم بتاريخَي 4 و5/ 6/ 2024 اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

واشارت الى ان "وحدة أخرى ستقوم بتاريخَي 5 و6/ 6/ 2024، اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

 

اقرأ أيضا

إنتخاب محمد الحوت رئيسا للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA

بعد تهريب موقوف من سجن الأمن العام: 25 ضابطاً ومفتّشاً قيد التحقيق

شهيد بـ"ضربة الزهراني".. معلومات تكشف كيف قُصفت سيارته!

نجاة المهندس وليد عبد الغني من محاولة سلب بقوة السلاح.. إليكم التفاصيل

الجيش: إجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة وحقل رماية حنوش – حامات

ميقاتي يلتقي وزير الخارجية الإيرانيّة بالإنابة في السرايا

تم نسخ الرابط