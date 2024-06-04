الضمان الاجتماعي يمنع شخصَين من دخول مبانيه!

صدر عن دائرة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: "إيماناً منه أنّ الرقابة الدّقيقة والمستدامة للعمل الداخلي في مؤسسة وطنيّة جامعة كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو أساس من أجل حسن سير العمل وضمان حقوق المضمونين، يعمد المدير العام د. محمد كركي إلى متابعة دقائق الأمور في الصندوق وبخاصّة الأعمال التي تقوم بها المديرّيّات المولجة بأعمال التفتيش والمراقبة في كلّ ما يتعلّق بالمخالفات القانونيّةوالنظاميّة".

واضاف، "وعليه، قام المدير العام بإعطاء توجيهاته إلى مديرية التفتيش الإداري للتحقيق في ملف شركة Key of Education بعد ما تبيّن للمفتّش المعني بدراسة معاملة هذه الشركة وجود تلاعب بالأختام، كما أحال د. كركي الملف إلى مصلحة القضايا لإبداء الرأي به من الناحية القانونيّة. وخلصت نتائج التحقيق الذي أجرته مديريّة التفتيش الإداري رقم 48 تاريخ 22/5/2024 أنّه تمّ تقديم معاملتي براءة ذمّة لشركة Key Of Education بختمين وتوقيعين مختلفين".

وتابع البيان، "لذلك، أصدر د.كركي تعميمين بتاريخ 4/6/2024 حملا الرقمين 1212 و1213 قضى بموجبهما منع كلّ من ميشال الياس الأسمر وجوزف مخايل الأسمر ، من الدخول إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق تحت طائلة المسؤولية لمدة شهر واحد من تاريخه ويحظر على جميع مستخدمي الصندوق استقباله أو السماح له بالدخول أو التواجد في مديريات ومكاتب الصندوق خلال الفترة المذكورة أعلاه".

واوضح، "كما طلب من مديريّة التتفتيش والمراقبة استكمال الرقابة اللازمة والإفادة عن أيّة مخالفات لاستكمال الإجراءات الردعيّة اللازمة".

وختم البيان: "في هذه المناسبة، أكّد المدير العام أنّه لن يتهاون مع أيّة مخالفات تحصل في الصندوق سواء من مستخدميه أم من المتعاملين معه لأن القانون فوق الجميع ومصلحة المضمونين وحقوقهم فوق كل اعتبار".