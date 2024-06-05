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طقس حار يسيطر على لبنان ويستمر طيلة الأسبوع الحالي

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يسيطر طقس حار على لبنان ويستمر طيلة الأسبوع الحالي.

وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها، خصوصًا على الجبال المنخفضة والمتوسطة.

وتنخفض الرطوبة في طبقات الجو، ممّا يؤدي إلى طقس صافي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٥ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ٢٠ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٢ و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مشمس
- الرياح:  شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٣٠ و ٦٠ ٪؜
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:
مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٩ بقاعًا وبين ١٩ و ٣١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة:
مشمس والحرارة تتراوح على الشكل التالي: ٢٤ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٩ بقاعًا وبين ٢٠ و ٣٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/

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