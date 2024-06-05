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ميقاتي تبلّغ من وزير الدفاع وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية أنّ الوضع مستتب بعد إطلاق النار على سفارة أميركا

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موضوع إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم صباح اليوم. كما أجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الأجهزة الامنية.

وتبلّغ ميقاتي من المعنيين أنّ "الوضع مستتب وان التحقيقات المكثفة بوشرت لجلاء ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين".

كما أجرى رئيس الحكومة اتصالًا بالمعنيين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نطرًا لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.

 

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