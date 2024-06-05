موادٌ متفجرة في منزل شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية!

افادت قناة "OTV"، اليوم الاربعاء، انه تم العثور على كميات من المواد التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة في مجدل عنجر داخل منزل قيس الفراج شقيق مطلق النار على السفارة الاميركية.

وأضافت، ان "مداهمات مخابرات الجيش على خلفية هجوم السفارة لا تزال مستمرة في البقاع وحصيلتها 7 اشخاص حتى الساعة على ذمة التحقيق".

وقد تسلّمت مديرية المخابرات في البقاع م.ج للاشتباه في تورطه بحادثة إطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر، بعد أن التجأ إلى إحدى الجهات النافذة في المنطقة.

وتأتي عملية التسليم هذه بعد مداهمات عدة في بلدة مجدل عنجر نفذتها مديرية أمن الدولة في البقاع بالتنسيق مع مديرية المخابرات دون التمكن من العثور عليه.