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سليم خوري إستقبل بسام حمود في دارة العائلة في المحاربية

صيدا اون لاين

إستقبل النائب السابق الدكتور سليم خوري في دارة العائلة في المحاربية نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود يرافقه عضو المكتب السياسي للجماعة في الجنوب الاستاذ محمد الزعتري.
حضر اللقاء النائب السابق د. أنطوان خوري و مخاتير بلدات بسري، الحسانية، قتالة و المحاربية، متابع العمل الوطني في التيار الوطني الحر في صيدا والجنوب الصحافي محمد مجذوب و عدد من الفاعليات حيث دار نقاش حول الأوضاع العامة في البلاد و سبل تفعيل العلاقات الراسخة و التواصل بين صيدا و جزين.

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