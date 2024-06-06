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لبنان

"LBCI": منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله

صيدا اون لاين

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google".

وأمس، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

وأكدت المديرية، أن "الجيش يواصل عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".

 

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