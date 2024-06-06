الجيش أوقف مشتبهًا به بعملية إطلاق النار على سفارة أميركا خلال مداهمات في الصويري ومجدل عنجر

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الجيش اللبناني يواصل مداهماته لمشتبهين في عملية اطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، لليوم الثاني على التوالي، حيث تمّت مداهمة بعض المنازل في بلدتي الصويرة ومجدل عنجر، وأسفرت المداهمات عن توقيف أحد المشتبه بهم من الجنسية اللبنانية".

وفي وقت سابق، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google".

وأمس، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

وأكدت المديرية، أن "الجيش يواصل عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".