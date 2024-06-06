صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

لبنان

الجيش أوقف مشتبهًا به بعملية إطلاق النار على سفارة أميركا خلال مداهمات في الصويري ومجدل عنجر

صيدا اون لاين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الجيش اللبناني يواصل مداهماته لمشتبهين في عملية اطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، لليوم الثاني على التوالي، حيث تمّت مداهمة بعض المنازل في بلدتي الصويرة ومجدل عنجر، وأسفرت المداهمات عن توقيف أحد المشتبه بهم من الجنسية اللبنانية".

وفي وقت سابق، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google".

وأمس، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار ملاحقة المتورطين في الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في منطقة عوكر، دهمت دورية من مديرية المخابرات ووحدة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتَي الصويري ومجدل عنجر - البقاع الغربي وأوقفت السوري (ع.ج.) والمواطن (ا.ز.) للاشتباه بعلاقتهما بالسوري (ق.ف.) مطلق النار على السفارة، و3 من أفراد عائلته".

وأكدت المديرية، أن "الجيش يواصل عمليات الدهم في موازاة متابعته للتحقيقات بإشراف القضاء المختص".

 

اقرأ أيضا

مشهد مُخيف في فرن الشباك... شاهدوا الفيديو التالي من هناك

بالفيديو: صوت جدار صوت يهزّ النبطية وصيدا.. فيديو يوثق ما جرى في السماء!

إحياء الذكرى الـ 25 لإغتيال القضاة الاربعة في صيدا بحضور وزير العدل: نبقى مقصّرين بحق من قدّم نفسه قرباناً للعدالة

منصوري: قرارت وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة اوقفت النزف واستقرت مالية الدولة

أقدمت على تعنيف وإيذاء ولديها القاصِرَيْن... مفرزة صيدا الإستقصائية تتحرك

هكذا نجحت استراتيجية الإعماء التي ينفذها "الحزب" ضدّ إسرائيل

تم نسخ الرابط