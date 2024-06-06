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سلطنة عُمان تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

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أعلنت سلطنة عمان، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الجاري 1445هـ، وعليه غداً الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة، وعليه يكون عيد الأضحى يوم الاثنين 17 / 6 / 2024، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء العمانية.

واجتمعت مساء الخميس اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وترأس اجتماع اللجنة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، السكان لتحرّي رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات، أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب الولاة.

 

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